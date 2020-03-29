Культура во время пандемии: балет "Спящая красавица" попал в тренды Youtube
Коронавирус культурным россиянам вовсе не помеха - десятки тысяч людей находясь на самоизоляции смогли насладиться самым пышным балетом Чайковского - "Спящая красавица".
Действие на сцене Большого театра с последующей видеотрансляцией началось в семь часов вечера по московскому времени 28 марта.
Блистательную сказку о принцессе Авроре и принце Дезире, доброй фее Сирени и страшной злой фее Карабос к экранам своих монитор пришли увидеть почти миллион человек. Сейчас видео на вкладке "В тренде" в Youtube занимает четвертую позицию.
В комментариях люди, решившие соблюдать меры личной безопасности в комментариях благодарят организаторов за прекрасную возможность "окультуриться" не выходя из дома в связи с распространением коронавирса.
- Это шикарная возможность, как бы прискорбно ни было, благодаря карантину попасть в Большой (театр - прим.ред.) на балет. Конечно, это не заменит лицезрения удивительного представления в живую и восхищаться, вдохновляться блистательным талантом артистов и в целом Большим. Спасибо организаторам проекта, вы делаете благое дело, - комментирует один из видеозрителей человек.
Некоторым так понравилось лицезреть балет со своих экранов, что теперь они просят показать еще и "Лебединое озеро".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»