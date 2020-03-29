Правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости

29 Март 2020 2020-03-29T23:55:28+03:00

Новое распоряжение на сайте кабмина также гласит, что власти субъектов смогут менять этот список для регионов, опираясь на санитарно-эпидемическую ситуацию в субъекте Фото: Евгения ГУСЕВА

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Правительство России 29 марта конкретизировало список товаров первой необходимости. Кабмин утвердил данный перечень 28 марта. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Обновленный список теперь называется "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости". Он, как и в предыдущей версии, состоит из 23 пунктов, но некоторые из них конкретизировали, а некоторые заменили. Например, раньше в перечне был пункт "Детские товары", а теперь в нём прописали подробно: детские подгузники, пелёнки для новорождённого, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка.

Также вместо пункта "Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности" теперь указали туалетное мыло, зубную пасту и щётку, стиральный порошок и туалетную бумагу.

Раньше бензин, дизельное топливо и газ значились одним пунктом, а теперь их разделили в три отдельных.

В списке также уточнили медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Теперь они состоят из четырёх пунктов: санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки.

При этом из списка убрали автозапчасти, электрическое оборудование, кабельную продукцию, бытовые приборы; компьютерное, электронное и оптическое оборудование, садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные СМИ, похоронные принадлежности; очки, линзы, а также табачную продукцию.

При этом в перечне сохранили спички, свечи и зоотовары, включая корма и ветпрепараты.

Новое распоряжение на сайте кабмина также гласит, что власти субъектов смогут менять этот список для регионов, опираясь на санитарно-эпидемическую ситуацию в субъекте.

ИСТОЧНИК KP.RU