2020-03-30T03:22:01+03:00
В мире

Две маски, две пары перчаток, капюшон на скотче: китайские врачи показали, как одеваются на смену

Специалисты сняли на видео все меры по предотвращению заражения коронавирусом [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Китайские врачи продемонстрировали процесс надевания одежды и средств спецзащиты перед работой с заражёнными коронавирусомКитайские врачи продемонстрировали процесс надевания одежды и средств спецзащиты перед работой с заражёнными коронавирусомФото: REUTERS
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Врачи в Китае опубликовали ролик, на котором они показали, сколько спецаильной одежды и средств защиты им приходится надеть на себя в начале смены во время распространения коронавируса.

На видео врач в начале наклеивает на переносицу и под глаза пластыри, надевает медицинскую шапку, очки и плотно прилегающую маску. Затем он надевает ещё одни очки и ещё одну шапку. После этого медработник натягивает резиновые перчатки и приступает к остальной части экипировки: костюм химзащиты, надетый на всё тело с головой, застёгивается на молнию, а поверх молнии застёгиваются липучки. Дополнительные липучки закрывают шею. Врач надевает вторую пару перчаток. Затем он поверх обуви натягивает специальные бахилы, а края капюшона приклеивает скотчем к маске на лице. На маску и капюшон она надевает ещё одну маску.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса внутри страны. По последним данным, число инфицированных не превышает трёх тысяч человек на всю страну и все они ввозные. Однако официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн считает, что высока вероятность возобновления активного распространения коронавируса в Китае.

Врач надевает защитный костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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