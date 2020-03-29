2020-03-29T23:14:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

Число заболевших на данный момент составляет меньше 3 тысяч
Юлия Кекова
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Китай почти "переболел" коронавирусомКитай почти "переболел" коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Китая сообщили об остановке эпидемии коронавирусной инфекции covid-19 внутри страны.

Согласно последним данным, в Поднебесной число инфицированных не превышает трех тысяч человек. Случаи заражения приходятся только на ввозные вирусы. Тех, кто прибыл из-за рубежа насчитывают порядка 693 человек. Об этом, по информации агентства "Синьхуа", заявил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Инфекция быстро завоевала новые территории, пациенты с симптомами пневмонии появлялись в 160 странах. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила коронавирус пандемией.

Согласно последним данным на 29 марта, число пациентов с положительными результатам тестов на covid-19 превышает 710 тысяч случаев, более 33 тысяч - умерли, еще 148 тысяч благополучно справились с болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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