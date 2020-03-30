2020-03-30T06:34:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Австралии запретили собираться больше чем по двое

Власти сделали исключение только для семей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Австралии призывают людей избегать любых контактов и соблюдать положенную безопасную дистанциюВласти Австралии призывают людей избегать любых контактов и соблюдать положенную безопасную дистанциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австралии правительство ужесточило меры по борьбе с коронавирусом: теперь в стране нельзя находиться рядом больше двух людей. Пожилые люди переведены в самоизоляцию, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в результате заседания национального комитета безопасности.

Исключение в запрете на встречи более чем двух людей сделали только для семей. Люди, живущие просто под одной крышей, попадают под действие запрета.

- Это не принуждение, но это крайне настоятельный совет: люди в возрасте 70 лет и старше должны оставаться дома для собственной безопасности. Это также касается лиц с хроническими заболеваниями, старше 60 лет и представителей коренных народов старше 50 лет, - сообщил премьер-министр и добавил, что пожилые австралийцы могут совершать небольшие прогулки, но должны соблюдать все меры предосторожности.

Также правительство приняло решение ввести ограничения на проведение свадеб и похорон. Число присутствующих не должно превышать 5 для церемонии бракосочетания и 10 для церемонии прощания с усопшим.

В Австралии число зарегистрированных больных уже превысило 4 тысячи, а погибло 17 человек. Больше всего заражённых в Сиднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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