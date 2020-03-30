Провайдеры рассказали о трудностях из-за перехода россиян на удаленку

30 Март 2020 2020-03-30T08:17:39+03:00

Сейчас провайдеры не могут "войти" в дом, если не получено согласие собственников жилья

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Интернет-провайдеры просят упростить для них доступ к домам для подключения новых абонентов. Дело в том, что в связи с пандемией коронавируса работодателей попросили перевести сотрудников на удаленку. Там, где такая возможность есть, выполнили рекомендации правительства. В связи с этим вырос спрос на домашний интернет. Но для проведения кабеля провайдера в дом, если его еще нет, нужно согласие собственников жилья. Проводить собрания в условии пандемии вряд ли кто станет. Кроме того, управляющие компании запускают провайдеров в дома на платной основе.

В связи с этим ассоциация "Ростелесеть", объединяющая более 200 региональных операторов, обратилась к правительству РФ с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Письмо представители ассоциации направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сам законопроект об упрощении доступа в дома провайдерам внесен в Госдуму в 2018 году, но до сих пор не был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU