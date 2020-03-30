Оргкомитет объявил, что открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года

30 Март 2020 2020-03-30T15:44:18+03:00

Оргкомитет Летней Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие спортивных игр состоится 23 июля следующего года Фото: REUTERS

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Оргкомитет Летней Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие спортивных игр состоится 23 июля следующего года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. О новой дате сообщил глава оргкомитета Ёсиро Мори.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», - рассказал он.

Завершение Олимпийские игры запланированы на 8 августа, а Паралимпийские - 5 сентября.

Как писал сайт kp.ru, о новой дате договорились МОК и организаторы от Японии, принимающие участие в переговорах о переносе игр. При этом Олимпиаде-2020 не станут менять название, несмотря на перенос на 2021 год.

Напомним, о переносе игр премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах по итогам переговоров во вторник, 24 марта. Перенос Олимпиады станет сильным ударом по экономике Японии, вложившей в подготовку $12 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU