Оргкомитет объявил, что открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года
Оргкомитет Летней Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие спортивных игр состоится 23 июля следующего года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. О новой дате сообщил глава оргкомитета Ёсиро Мори.
«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», - рассказал он.
Завершение Олимпийские игры запланированы на 8 августа, а Паралимпийские - 5 сентября.
Как писал сайт kp.ru, о новой дате договорились МОК и организаторы от Японии, принимающие участие в переговорах о переносе игр. При этом Олимпиаде-2020 не станут менять название, несмотря на перенос на 2021 год.
Напомним, о переносе игр премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах по итогам переговоров во вторник, 24 марта. Перенос Олимпиады станет сильным ударом по экономике Японии, вложившей в подготовку $12 миллиардов.
ИСТОЧНИК KP.RU