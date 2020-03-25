2020-03-25T12:30:48+03:00
Спорт

Олимпиада-2020, которую перенесли на год, не будет менять название

Игры по-прежнему будут зваться «Токио-2020», хоть и пройдут уже в 2021-ом
Сергей КИРИЛЛОВ
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Японцы потратили на подготовку Олимпиады более 12 млрд долларов, которые вернуть будет очень сложноЯпонцы потратили на подготовку Олимпиады более 12 млрд долларов, которые вернуть будет очень сложноФото: REUTERS
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Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр-2020 в Токио на следующий год. Новых сроков пока нет, но в официальном коммюнике сказано, что Олимпиада должна пройти не позднее 2021 года.

А вскоре губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о том, что название Летних Олимпийских игр-2020 менять не будут.

«Что касается названия Игр, то оно останется прежним - «Токио-2020». Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом», - заявила Коике.

На самом деле символизм здесь ни причем. Все дело в финансах. Японцы потратили на подготовку Олимпиады более 12 млрд долларов, которые вернуть будет очень сложно. А если еще переделывать всю символику к Играм, то и вовсе можно вылететь в трубу.

А ведь вся Япония уже пестрит различными плакатами, инсталяциями и сооружениями с датой 2020. Эти же цифры красуются и на олимпийских медалях, уже отлитых к Олимпиаде. Японцы которые хотели сделать свои игры супер технологичными, изготовили более 5 тысяч олимпийских наград из вторсырья — миллионов переработанных гаджетов. И чеканить их заново очень накладно.

Словом, победителям Игр в следующем году будут вручать прошлогодние награды, от чего они отнюдь не станут дешевле в спортивном плане.

А вот что будет с олимпийским огнем, который недавно уприбыл из Греции в Япония, пока не понятно. Потушат и потом зажгут опять, или где-то пристроят факел, который будет гореть как минимум до лета 2021 года? Пока президент Томас Бах выразился образно: «Такое чувство, что все мы, человечество идет по очень темному тоннелю. И мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого темного тоннеля.»

Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.

СКАЗАНО

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту ответил kp.ru на главные вопросы о переносе Игр (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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