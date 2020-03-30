2020-03-30T15:18:05+03:00
Общество

Дачники смогут самостоятельно заказывать кадастровые работы

Это сделает процедуру дешевле и избавит от множества ошибок
Елена АКИМОВА
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Проведение кадастровых работ станет дешевлеПроведение кадастровых работ станет дешевлеФото: Мария РАЗУМОВА
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В правительстве подготовили законопроект, который облегчит жизнь всем, кто сталкивается с необходимостью проведения кадастровых работ. Теперь у россиян появится возможность заказывать выполнение комплексных процедур. Это позволит не только снизить финансовую нагрузку на заказчика, но и избежать ряда ошибок в документах.

В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко пояснили, что нововведение должно сократить число земельных споров. Как только законопроект будет принят, то значительно сократится количество ошибок, связанных с границами земельных участков. В целом же, комплексный подход окажется более экономичным и для юридических и для физических лиц.

Предполагается, что комплексные кадастровые работы позволят описать земельные участки с домами на определенной территории с помощью одного документа и одной процедуры.

Все необходимые сведения будут занесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Принципиальное отличие новое законопроекта от действующего: заказывать комплексные кадастровые работы можно будет дачникам. Сегодня подобными услугами пользуются муниципальные власти и часто простые СНТ не могут добиться проведения подобных работ, так как не оказываются в сфере текущих интересов муниципалитета.

Получается, что дачники вынуждены платить по 10-15 тысяч за проведение кадастровых работ на участке в шесть соток. Для сравнения, заказывая комплексные работы по всему СНТ один участок обойдется примерно в 1200 рублей, сообщает телеканал «360».

- Заказчиками комплексных кадастровых работ смогут выступать юридические или физические лиц, представители потребительского кооператива, товарищества собственников недвижимости, - объяснили представители Абрамченко.

Процедура позволит искоренить проблемы с наведением порядка в границах участков, пишет "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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