2020-03-30T16:10:40+03:00
Умные вещи

К борьбе с коронавирусом подключили роботов

В Китае машины меряют температуру, оставляют продукты и помогают врачам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае роботы помогают в борьбе с коронавирусомВ Китае роботы помогают в борьбе с коронавирусомФото: Дарья АСЛАМОВА
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Во время пандемии в некоторых странах к борьбе с коронавирусом подключили роботов. Например, в Китае машины берут анализы у пациентов, проводят дезинфекцию в помещениях и меряют температуру.

Самыми востребованным оказались роботы, которые могут помогать врачам в больницах. Машины с искусственным интеллектам развозят пациентам по палатам необходимые лекарства и еду или собирают постельное белье.

В Бангкоке специалисты создали роботов, которые с помощью технологии 5G обеспечивают видеосвязь высокого разрешения между пациентом и врачом. Это позволяет свести к минимуму контакты между здоровыми людьми и инфицированными. Более того, разработчики утверждают, что роботов можно настроить мерять артериальное давление и даже делать ЭКГ.

Передовым решением китайцев стали QR-коды, которые ввели месседжер WeChat и интернет-ритейлер Alibaba Group. Программы отслеживали перемещение владельцев гаджетов и при выявлении нового случая заражения коронавирусом поднимали всю историю контактов человека в транспорте, общественных места и такси. Во многом благодаря этому стране удалось приостановить темп распространения инфекции, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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