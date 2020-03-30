2020-03-30T17:30:44+03:00
Общество

В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции

Ограничительные меры, аналогичные принятым в Москве и Подмосковье, начнут действовать с завтрашнего дня
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Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медпомощью, чтобы добраться на работу, для приобретения продуктов в ближайшем магазине, выноса мусора. Выгуливать животных можно лишь в радиусе 100 м от дома.

"Режим полной самоизоляции для граждан будет введен на территории всех муниципальных образований Вологодской области, в том числе в Вологде и Череповце. Считаю, что это своевременное решение, которое направлено на сохранение здоровья граждан", - сказал Олег Кувшинников на оперативном совещании правительства региона.

Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. В дальнейшем, по словам губернатора области, в регионе для выхода на улицу введут систему специальных пропусков. Прежде всего это будет касаться тех граждан, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения. Также Кувшинников отметил, что режим ЧС на территории региона не вводится, но Вологодская область готова перейти на него в любой момент.

Также глава региона сообщил, что в ближайшее время в областном правительстве определятся со штрафами за нарушение самоизоляции.

Сейчас в Вологодской области два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом. Кроме того, еще у 12 человек первичный анализ на коронавирус оказался положительным. Все случаи зафиксированы в Череповце.

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