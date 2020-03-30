Оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг продление срока самоизоляции в Москве
Карантин продлится до 3 апреля
Карантин в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточняет, что срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ.
- В период с 30 марта по 3 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу, - заявили в штабе.
Также сообщается, что ранее появившаяся информация о продлении карантина до 14 апреля является неверной.
ИСТОЧНИК KP.RU