2020-03-30T20:06:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг продление срока самоизоляции в Москве

Карантин продлится до 3 апреля
Юлия Кекова
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Карантин в МосквеКарантин в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточняет, что срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ.

- В период с 30 марта по 3 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу, - заявили в штабе.

Также сообщается, что ранее появившаяся информация о продлении карантина до 14 апреля является неверной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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