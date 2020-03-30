2020-03-30T21:28:23+03:00
Происшествия

В Шереметьево вылетающий лайнер сдул реактивной струей контейнер для багажа в другой самолет

Подхваченный сильным потоком воздуха контейнер ударил в другое воздушное судно
Юлия Кекова
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Подробности произошедшего выясняютсяПодробности произошедшего выясняютсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту Шереметьево самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, пилоты которого управляли воздушным судном и готовились к взлету, сдул струей воздуха контейнер для багажа. Об этом в понедельник, 30 марта, kp.ru сообщил информированный источник.

В результате произошедшего, потоки воздуха с силой сдули контейнер в стоящий неподалеку самолет. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как в Шереметьево обслуживающая компания трапом повредила самолет. Судно должно было вылететь в Ереван. Пассажиров пересадили на резервный самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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