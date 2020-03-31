Названы российские регионы с самыми высокими зарплатам врачей

31 Март 2020 2020-03-31T10:41:25+03:00

Больше всего получают медики на Чукотке, а меньше всего – в Ингушетии

Изменить размер текста: A A

Средняя зарплата врачей в России в 2019 году составила 80,7 тысяч рублей, что на 7,6% больше, чем годом ранее. В 2018 году этот показатель составлял 75 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Самые высокие зарплаты оказались у врачей Чукотского автономного округа. Здесь в 2019 году в среднем медики получали 191,4 тысячи рублей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с заработной платой 186,1 тысячи рублей. А замыкает тройку регионов с самыми высокими зарплатами Сахалинская область, где врачи получали в среднем по 167,4 тысячи рублей.

Кроме того высокие зарплаты были зарегистрированы у врачей из Ненецкого автономного округа (167,1 тысячи рублей) и из Магаданской области (155,5 тысячи рублей), передает RT.

Самые низкие зарплаты у врачей в 2019 году оказались в Ингушетии. Здесь медики получали в среднем по 44,6 тысячи рублей. Чуть выше зарплаты в Кабардино-Балкарии (45,1 тыс. рублей). В Северной Осетии труд врачей оценили в среднем в 45,3 тысячи рублей, а в Карачаево-Черкесской Республике — в 45,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависит уровень зарплат врачей. По ее словам, оклады устанавливаются на уровне региона и на уровне самого медицинского учреждения, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU