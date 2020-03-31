2020-03-31T14:44:40+03:00
Звезды

Дочь Миллы Йовович написала рассказ на русском

Подписчики в сети похвалили девочку за отсутствие акцента
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Милла Йовович вместе со старшей дочерью ЭверМилла Йовович вместе со старшей дочерью ЭверФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Голливудская звезда Милла Йовович показала, как её дети проводят вынужденный карантин. Старшая дочь Эвер не теряет времени даром и усердно учит русский язык. 30 минут в день она исправно уделяет изучению языка. И это уже дало свои плоды. 12-летняя Эвер решила сама написать сказку на русском. Героями рассказа стали крыса Поля и жаба Лариса, которые вместе готовят ужин.

Прочтение Эвер её собственного рассказа Милла Йовович выложила в свой Instagram, написав, что это очень глупо и вместе с тем очень весело. Подписчики не пожалели похвалы для юной Эвер, отметив полное отсутствие у неё акцента.

- «Я бы даже не подумала, что читает ребенок, рожденный не в России», «Умница! Мама и доча не забывают свои корни», - не уставая, восторгаются подписчики.

Напомним, несмотря на юный возраст Эвер, уже определилась с будущей профессией, решив пойти по актерский стезе. Она уже снялась в приключенческом боевике "Черная вдова" Кейта Шортланда вместе со Скарлетт Йоханссон.

millajovovichmillajovovich
Дочь Миллы Йовович написала рассказ на русском
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ИСТОЧНИК KP.RU

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