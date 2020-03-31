2020-03-31T14:52:05+03:00
Коронавирус Covid-19

AliExpress и Почта России организовали доставку медицинских масок из Китая в Россию

Их получат курьеры и сотрудники почты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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AliExpress и Почта России закупили закупили 1 млн медицинских масок и 50 тыс. антисептиков для рукAliExpress и Почта России закупили закупили 1 млн медицинских масок и 50 тыс. антисептиков для рук
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AliExpress и Почта России закупили закупили 1 млн медицинских масок и 50 тыс. антисептиков для рук. Их получат курьеры, сотрудники почты, а также работники сортировочных центров в Москве и регионах с большим числом зараженных. Антисептики предназначены для личной дезинфекции сотрудников, посетителей почты и обработки поверхностей почтовых отделений.

Медицинский груз был доставлен самолетом из Китая.

Медицинский груз был доставлен самолетом из Китая.

Медицинский груз был доставлен самолетом из Китая.

- Важно обеспечить масками и антисептиками в первую очередь тех, кому они нужнее всего: медицинских работников, курьеров и сотрудников отделений Почты, через которые каждый день проходит множество людей, - сказал Генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

От также отметил, что на прошлой неделе AliExpress предложил партнерам не повышать цены на макси и антисептики в ситуации ажиотажного спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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