Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных
Руководитель дрессировочного центра dog007 Елена Панкова прокомментировала ситуацию со схваткой собак, которую продемонстрировал рэпер Гуф. Он поделился роликом со своим питомцем, которого натравил на гулявших животных. В итоге собаки сцепились друг с другом и разнять их удалось далеко не сразу.
Эксперт уверена, что звезда мог бы помешать своей овчарке и повлиять на поведение животного. У него был шанс предотвратить схватку, но Алексей Долматов им не воспользовался. Вместо этого исполнитель предпочел какое-то время наблюдать за собакой и даже подбадривал ее. Что касается владельцев ретриверов, то они тоже допустили ряд ошибок.
- В этой ситуации, на мой взгляд, не правы обе стороны. Хозяин овчарки не смог справиться со своей собакой, а хозяева ретриверов допустили, что собаки оказались на улице без присмотра, — пояснила эксперт Пятому каналу.
Специалист отметила, что в настоящее врем овчарки очень возбудимы. То, что видно в начале ролика не является агрессией, «это был интерес».
- Можно было предотвратить эту ситуацию тем, что просто хозяин не подошел бы со своей собакой. Он мог физически ее удержать. Я уже не говорю о том, что он мог ее воспитать правильно, чтобы такой ситуации не было, но он мог ее удержать в данном случае, — подчеркнула Панкова.
А вот хозяевам ретриверов следовало бы лучше следить за питомцами, чтобы они не убегали так далеко и не подвергались опасности.
- Собака без поводка и без хозяина подвержена большому риску. А если бы встретилась стая бродячих собак? Так что обе стороны могли бы предотвратить конфликт, - заключила эксперт.
В будущем исполнителю стоит заняться воспитанием своего четвероного друга. Ретриверы же испытали большой стресс, но так как это очень позитивная порода, то они скоро забудут о случившемся. Естественно, при условии, что подобное не будет повторяться в их жизни.
Что касается зоозащитников, которые увидели ролик в соцсетях, то они намерены написал заявление на рэпера в полицию.
Представители общественной организации "Зооправо" уверены, что артиста можно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
Гуф натравил свою собаку на соседскую.
ИСТОЧНИК KP.RU