Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных

31 Март 2020 2020-03-31T17:11:43+03:00

Эксперт уверена, что Гуф мог предотвратить жестокую схватку между своим питомцем и гуляющими ретриверами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Руководитель дрессировочного центра dog007 Елена Панкова прокомментировала ситуацию со схваткой собак, которую продемонстрировал рэпер Гуф. Он поделился роликом со своим питомцем, которого натравил на гулявших животных. В итоге собаки сцепились друг с другом и разнять их удалось далеко не сразу.

Эксперт уверена, что звезда мог бы помешать своей овчарке и повлиять на поведение животного. У него был шанс предотвратить схватку, но Алексей Долматов им не воспользовался. Вместо этого исполнитель предпочел какое-то время наблюдать за собакой и даже подбадривал ее. Что касается владельцев ретриверов, то они тоже допустили ряд ошибок.

- В этой ситуации, на мой взгляд, не правы обе стороны. Хозяин овчарки не смог справиться со своей собакой, а хозяева ретриверов допустили, что собаки оказались на улице без присмотра, — пояснила эксперт Пятому каналу.

Специалист отметила, что в настоящее врем овчарки очень возбудимы. То, что видно в начале ролика не является агрессией, «это был интерес».

- Можно было предотвратить эту ситуацию тем, что просто хозяин не подошел бы со своей собакой. Он мог физически ее удержать. Я уже не говорю о том, что он мог ее воспитать правильно, чтобы такой ситуации не было, но он мог ее удержать в данном случае, — подчеркнула Панкова.

А вот хозяевам ретриверов следовало бы лучше следить за питомцами, чтобы они не убегали так далеко и не подвергались опасности.

- Собака без поводка и без хозяина подвержена большому риску. А если бы встретилась стая бродячих собак? Так что обе стороны могли бы предотвратить конфликт, - заключила эксперт.

В будущем исполнителю стоит заняться воспитанием своего четвероного друга. Ретриверы же испытали большой стресс, но так как это очень позитивная порода, то они скоро забудут о случившемся. Естественно, при условии, что подобное не будет повторяться в их жизни.

Что касается зоозащитников, которые увидели ролик в соцсетях, то они намерены написал заявление на рэпера в полицию.

Представители общественной организации "Зооправо" уверены, что артиста можно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769918" frameborder="0"></iframe> Гуф натравил свою собаку на соседскую.

ИСТОЧНИК KP.RU