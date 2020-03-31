Соцсети требуют расправы над рэпером Гуфом за собачий бой в прямом эфире

Прямые эфиры звезд, особенно на карантине, порой вызывают оторопь у пользователей соцсетей. Знаменитости словно сами себя закапывают – то пьют перед тысячной аудиторией, то нарушают режим самоизоляции, то, как рэпер Джиган, матерят коллег и демонстрируют неадекватное поведение. Но Алексей Долматов, он же Гуф, похоже, решил перещеголять товарища и устроил трансляцию настоящих собачьих боев.

На днях музыкант выгуливал по территории коттеджного поселка свою немецкую овчарку Гуччи, ведя параллельно прямой эфир в Инстаграме. Заметив соседского лабрадора, бегающего без ошейника и поводка, рэпер натравил на него своего пса. И 20 минут, пока шел бой, подбадривал своего «чемпиона».

- Кто это тут у нас районе и без поводка? Че, мало вам этого? Давай, давай, Гуччи! – приговаривал рэпер в эфире, с азартом наблюдая, как его псина грызет добродушного лабрадора. А потом, когда на улицу наконец выбежали хозяева, Долматов даже заставил их извиняться (!). – Вы чего без поводка отпускаете? А, убежал… Они грызлись минут 20. Моему-то по фигу, а у вашего ран *** (много. – Ред.). Вы понимаете, нас сейчас смотрит три тысячи человек…

Увидели этот эфир и зоозащитники. Теперь общественная организация «Зооправо» призывает привлечь рэпера к ответственности за жестокое обращение с животными.

- Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности, - говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях запустили целый флешмоб против живодера с пометкой «Гуф, извинись перед лабрадором». Тысячи человек, не стесняясь в выражениях, требуют устроить взбучку зарвавшейся звезде. Присоединилась к акции и телеведущая Ольга Орлова.

Тысячи пользователей Инстаграма требуют наказать рэпера.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я не знаю, видели ли вы это видео или нет, если нет - смотрите! – призвала экс-«Блестящая» и ведущая «Дома-2». - Лично меня хватило на несколько секунд... Это «кумир» молодёжи, рэп-исполнитель Гуф…

Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш?! Что было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки: Я готова полностью оказать помощь вашей собаке, от медицинской до юридической. Я возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным! P. S. Алексей, если в тебе есть хоть капля человечности, извинись за этот низкий поступок!

Между тем, сам рэпер решил на время спрятаться от народного гнева: отключил телефон и не выходит в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769918" frameborder="0"></iframe> Гуф натравил свою собаку на соседскую.

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