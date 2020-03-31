2020-03-31T14:46:57+03:00
Звезды

Соцсети требуют расправы над рэпером Гуфом за собачий бой в прямом эфире

Скандальный музыкант натравил свою немецкую овчарку на соседского лабрадора [видео]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Скандальный музыкант натравил свою немецкую овчарку на соседского лабрадораСкандальный музыкант натравил свою немецкую овчарку на соседского лабрадораФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Прямые эфиры звезд, особенно на карантине, порой вызывают оторопь у пользователей соцсетей. Знаменитости словно сами себя закапывают – то пьют перед тысячной аудиторией, то нарушают режим самоизоляции, то, как рэпер Джиган, матерят коллег и демонстрируют неадекватное поведение. Но Алексей Долматов, он же Гуф, похоже, решил перещеголять товарища и устроил трансляцию настоящих собачьих боев.

На днях музыкант выгуливал по территории коттеджного поселка свою немецкую овчарку Гуччи, ведя параллельно прямой эфир в Инстаграме. Заметив соседского лабрадора, бегающего без ошейника и поводка, рэпер натравил на него своего пса. И 20 минут, пока шел бой, подбадривал своего «чемпиона».

- Кто это тут у нас районе и без поводка? Че, мало вам этого? Давай, давай, Гуччи! – приговаривал рэпер в эфире, с азартом наблюдая, как его псина грызет добродушного лабрадора. А потом, когда на улицу наконец выбежали хозяева, Долматов даже заставил их извиняться (!). – Вы чего без поводка отпускаете? А, убежал… Они грызлись минут 20. Моему-то по фигу, а у вашего ран *** (много. – Ред.). Вы понимаете, нас сейчас смотрит три тысячи человек…

Увидели этот эфир и зоозащитники. Теперь общественная организация «Зооправо» призывает привлечь рэпера к ответственности за жестокое обращение с животными.

- Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности, - говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях запустили целый флешмоб против живодера с пометкой «Гуф, извинись перед лабрадором». Тысячи человек, не стесняясь в выражениях, требуют устроить взбучку зарвавшейся звезде. Присоединилась к акции и телеведущая Ольга Орлова.

Тысячи пользователей Инстаграма требуют наказать рэпера. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тысячи пользователей Инстаграма требуют наказать рэпера.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я не знаю, видели ли вы это видео или нет, если нет - смотрите! – призвала экс-«Блестящая» и ведущая «Дома-2». - Лично меня хватило на несколько секунд... Это «кумир» молодёжи, рэп-исполнитель Гуф…

Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш?! Что было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки: Я готова полностью оказать помощь вашей собаке, от медицинской до юридической. Я возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным! P. S. Алексей, если в тебе есть хоть капля человечности, извинись за этот низкий поступок!

Между тем, сам рэпер решил на время спрятаться от народного гнева: отключил телефон и не выходит в соцсети.

Гуф натравил свою собаку на соседскую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Да что ж вы такие тупые": Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

Людмила Борисовна потребовала показать ей внука Платошку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мишустин поручил ввести в России временный порядок плановой госпитализации
Адвокат о введении штрафов за фейки об эпидемии: Недостоверная информация, как коронавирус, должна попасть под карантин
Школьникам посоветовали готовиться к удаленной сдаче экзаменов
Песков оценил работу российских медиков в ситуации с коронавирусом
В Кремле считают оправданным расширение полномочий кабмина в борьбе с коронавирусом
Песков назвал "очень конструктивным" телефонный разговор Путина и Трампа
AliExpress и Почта России организовали доставку медицинских масок из Китая в Россию
Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей пять лет в больнице девочки
Известный подмосковный сыровар Олег Сирота призвал ввести в России продовольственную помощь малоимущим
Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали
Мишустин поручил выделить средства россиянам, которые не могут вернуться из-за границы
В Италии объяснили, почему коронавирус обошел стороной некоторые города страны
В России из-за коронавируса временно прекратят регистрировать браки
Россиян будут по смс уведомлять о нарушении карантина
Мишустин поручил предоставить до 1 апреля прогноз распространения коронавируса по регионам
Дочь Миллы Йовович написала рассказ на русском