2020-03-31T22:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса

Эндрю Джеку было 76 лет
Юлия Кекова
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Эндрю Джек. Фото: ИнстаграмЭндрю Джек. Фото: Инстаграм
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Британский актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек скончался от коронавируса 31 марта. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

- Он умер этим утром от COVID-19 в больнице Святого Петра в Чертси, - приводит издание Evening Standard заявление агента актера Джилл Маккалоу.

Уточняется, что его супруга Габриэль Роджерс в настоящее время находится на карантине в Австралии и, возможно, не сможет попрощаться с мужем. Диагноз коронавирусная инфекция врачи поставили Джеку всего пару дней назад.

Многим Эндрю знаком по роли майора Калуана Эматта в эпизодах "Пробуждение силы" и "Последние джедаи" киноэпопеи "Звездные войны".

Однако более всего он прославился именно как преподаватель. Эндрю Джек обучал эльфийскому языку актеров серии фильмов "Властелин колец". Также ему довелось работать с такими знаменитостями, как Роберт Дауни-младший, Кейт Бланшет и Пирс Броснан.

Кроме "Звездных войн" Эндрю снялся в сериале "Домашний доктор" и фильме "Кейт и Лео".

Напомним, согласно последним данным, в Британии число инфицированных коронавирусом нового типа превышает 25 тысяч, 1789 - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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