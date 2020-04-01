В России анализ на коронавирус будут брать у всех старше 65 лет с симптомами ОРВИ

1 Апр 2020 2020-04-01T10:26:31+03:00

Тестировать на коронавирус в России будут всех старше 65 с симптомами ОРВИ Фото: REUTERS

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

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Тестирование на коронавирус проведут всем россиянам старше 65 лет, кто обратится за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Попова поручила губернаторам обеспечить все соответствующие меры.

- Высшим должностным лицам субъектов РФ: обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, - сказано в документе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим. Им выплатят по 4 тысячи рублей, а пени за просрочку услуг ЖКХ запрещены.

Также сайт публиковал разъяснения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве по самым важным вопросы о новых ограничениях для пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU