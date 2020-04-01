2020-04-01T13:04:57+03:00
Общество

В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой

Меньше 10% клиентов сами являются в подразделения
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Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.

- Лишь 8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты, - рассказали в компании.

Сообщается, что, позвонив по доступному номеру контактного центра 8-800-1-000-000, россияне смогут оформить обращение для заказа товаров из списка первой необходимости, а также для оплаты коммунальных услуг. Почтальон принесет весь заказ. Оплату можно будет произвести также через работников почты. Они получат мобильный терминал с опциями печати чеков и квитанций (МПКТ). При помощи МПКТ можно совершить оплату ЖКХ, мобильной сети или подписаться на издание. Мобильное устройство никак не отличается от стандартной процедуры в отделении почты. Для доказательства клиент получит кассовый чек или квитанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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