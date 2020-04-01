2020-04-01T15:09:12+03:00
Экономика

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Документ опубликован на портале правовой информации
Ася КУЗНЕЦОВА
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В соответствующий режим могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топливаВ соответствующий режим могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топливаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе говорится о требованиях к компаниях, которые способны заключить соглашение о защите, а также о поощрении капиталовложений. Нижним порогом инвестиций установлено 250 миллионов рублей для проектов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для проектов в сфере цифровой экономики, сельского хозяйства и экологии - не менее 500 миллионов рублей. В сфере обрабатывающего производства порог установлен в размере 1,5 миллиарда рублей.

Согласно закону, устанавливает порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений правительство. Кабмин также устанавливает порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы и порядок ведения реестра соглашений СЗПК. Кроме того, правительство определяет объём возмещения затрат, которые ушли на создание инфраструктуры инвестпроекта. СЗПК заключается до 1 января 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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