Врач рассказал об опасных проявлениях коронавируса у детей
Самые часто встречающиеся симптомы коронавируса у детей те же, что и у взрослых - кашель и повышение температуры. Нетипичными признаками могут стать насморк, диарея или рвота. Об этом рассказала врач- инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
Врач также рассказала, что чаще всего дети переносят коронавирус гораздо легче. Однако родителям стоит сразу же обратиться ко врачу, если у ребёнка заметны затруднённое дыхание и вялость. Существенные снижения активности и желания пить также должны насторожить старших членов семьи.
Батлер также отметила, что несмотря на то, что младенцы редко болеют коронавирусом, по статистике они подвержены заражению с тяжёлыми симптомами чаще, чем дети старшего возраста.
- Поэтому состоянию здоровья детей младше года следует уделить особое внимание, - приводит слова Карины Батлер издание The Irish Timеs.
ИСТОЧНИК KP.RU