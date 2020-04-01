2020-04-01T16:04:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал об опасных проявлениях коронавируса у детей

Младенцы младше года подвержены более тяжёлым симптомам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач назвала опасные проявления COVID-19 у детейВрач назвала опасные проявления COVID-19 у детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самые часто встречающиеся симптомы коронавируса у детей те же, что и у взрослых - кашель и повышение температуры. Нетипичными признаками могут стать насморк, диарея или рвота. Об этом рассказала врач- инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.

Врач также рассказала, что чаще всего дети переносят коронавирус гораздо легче. Однако родителям стоит сразу же обратиться ко врачу, если у ребёнка заметны затруднённое дыхание и вялость. Существенные снижения активности и желания пить также должны насторожить старших членов семьи.

Батлер также отметила, что несмотря на то, что младенцы редко болеют коронавирусом, по статистике они подвержены заражению с тяжёлыми симптомами чаще, чем дети старшего возраста.

- Поэтому состоянию здоровья детей младше года следует уделить особое внимание, - приводит слова Карины Батлер издание The Irish Timеs.

ИСТОЧНИК KP.RU

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