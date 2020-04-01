119 российских спортсменов находятся за рубежом

1 Апр 2020 2020-04-01T21:34:09+03:00

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Министерство спорта РФ сегодня сообщило, что совместно с МИД России и Росавиацией занимается возвращением наших спортсменов, оказавшихся за рубежом в период пандемии.

По их подсчетам всего за границей находится 119 членов сборных команд России из 16 регионов. 77 спортсменам необходима срочная эвакуация. Так из Турции планируется возвращение 11 членов сборной Красноярского края по триатлону и 25 человек Пермского женского футбольного клуба «Звезда-2005». Из Киргизии и Узбекистана уже вернулись домой 34 легкоатлета из Свердловской области. Скоро будет предоставлена помощь велосипедистам Воронежской области, которых всеобщая отмена рейсов застала в ОАЭ, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, находящихся в Индонезии.

ИСТОЧНИК KP.RU