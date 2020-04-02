2020-04-02T02:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во всех регионах России людей просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без крайней надобности, а на улицу не выходить без масокВо всех регионах России людей просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без крайней надобности, а на улицу не выходить без масокФото: REUTERS
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано 2780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 443 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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