Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано 2780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 443 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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