2 Апр 2020 2020-04-02T02:16:56+03:00

Во всех регионах России людей просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без крайней надобности, а на улицу не выходить без масок Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано 2780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 443 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU