2020-04-02T03:44:12+03:00
В мире

Лауреат премии "Грэмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса

Композитор ранее был введен в медикаментозную кому
Антон ФОКИН
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Американский певец и композитор Адам Шлезингер скончался в среду от коронавируса. Об этом сообщило издание "Нью-Йорк Таймс".

Ранее стало известно, что 52-летний Шлезингер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозную кому.

Шлезингер является обладателем "Грэмми", трех "Эмми" и премии "ASCAP Pop Music", а также номинировался на премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Тони".

ИСТОЧНИК KP.RU

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