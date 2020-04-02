2020-04-02T04:40:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: США почти исчерпали запас защитных средств из национального резерва

Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты почти исчерпали национальный резерв необходимых медицинских принадлежностей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме подтвердил, что в стране на фоне пандемии коронавируса COVID-19 заканчивается запас защитных масок, респираторов, медицинских халатов и перчаток, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

«Это так, потому что мы отправляем их (средства личной защиты – прим. ред.) напрямую в больницы. Мы не хотим, чтобы они поступали в резерв, потому что тогда нам придется брать их себе после того, как они будут доставлены, а потом отправлять в различные штаты и больницы», - пояснил американский лидер журналистам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники в министерстве внутренней безопасности сообщило, что Штаты почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва, где собран крупнейший в США запас лекарств и медицинских принадлежностей для чрезвычайных ситуаций.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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