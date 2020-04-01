2020-04-01T07:42:37+03:00
Коронавирус Covid-19

США почти исчерпали национальный запас защитных масок и халатов

Из-за пандемии коронавируса американцев приходится искать помощи у других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва. Из-за пандемии коронавируса в стране осталось очень мало масок, респираторов, медицинских халатов и перчаток.

И это при том, что что в резерве собран крупнейший в США запас лекарств и предметов для чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 18 марта из него были выписаны 26 миллионов медицинских масок и 12 миллионов респираторов типа N95. Средства передали работникам системы здравоохранения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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