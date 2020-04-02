2020-04-02T11:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспротребнадзор посоветовал россиянам не запасаться продуктами

Ведомство дало рекомендации по хранению и обработке продуктов питания
Ксения АНУФРИЕВА
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В условиях распространения коронавирусной инфекции также важно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности: ручки тележек в магазинах необходимо протирать влажными салфетками либо трогать в перчаткахВ условиях распространения коронавирусной инфекции также важно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности: ручки тележек в магазинах необходимо протирать влажными салфетками либо трогать в перчаткахФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Специалисты Роспотребнадзора посоветовали гражданам страны не делать запасов продуктов питания, поскольку магазины продолжают работать и доставляют товары в штатном порядке. В рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства, рассказывается об основных правилах приобретения продуктов, их обработки и потребления.

- В просроченных продуктах питания часто заводятся вредоносные бактерии, которые могут нанести вред здоровью потребителей. Лучше всего закупать продукты, которые долго хранятся без холодильника, а скоропортящиеся покупать только в последнюю очередь, - аргументировали специалисты.

Роспотребнадзор напомнил соотечественникам , что в период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, меньше двигаться, а, значит, тратить меньше энергии и набирать лишний вес. Ведомство порекомендовало при закупках продуктов составлять списки только необходимых товаров и думать о сбалансированности своего рациона.

Отдельный вопрос: грамотное хранение купленных продуктов питания. Товары должны находиться на полках магазина с соблюдением всех соответствующих требований. Готовые к употреблению продукты не должны находится на одной полке с сырыми.

- Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки, - рекомендуют чиновники Роспотребнадзора.

В условиях распространения коронавирусной инфекции также важно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности: ручки тележек в магазинах необходимо протирать влажными салфетками либо трогать в перчатках. При получении продуктов питания доставкой необходимо вымыть руки перед тем, как открыть пакет с едой, или после того, как вы рассчитывались с курьером.

Ведомство также советует проверять целостность упаковки товара и сами продукты на предмет испорченности.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить количество нерабочих дней в России. По ее данным, более половины регионов России перешли в финальные стадии развития эпидситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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