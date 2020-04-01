Роспотребнадзор: «Выходную» неделю надо продлить

1 Апр 2020 2020-04-01T20:26:15+03:00

По данным ведомства, больше половины регионов России перешли в финальные стадии развития эпидситуации

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о необходимости продлить количество нерабочих дней в России, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Более того, по ее словам, после выходной недели нужно продолжать разрыв общения между людьми.

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», - заявила она.

Попова сообщила, что по данным Роспотребнадзора, больше половины регионов страны перешли в финальные стадии развития эпидемиологической ситуации. Таким образом все контакты зараженных отследить уже невозможно.

Она рассказала, что не имеют симптомов чуть больше 20% пациентов с коронавирусом в России, а признаки пневмонии, тяжелое или средне-тяжелое течение боезни наблюдается только у 14%.

Аналогично за продление режима самоизоляции выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Но при этом отметила важность поиска компромисса между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU