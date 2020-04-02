В "Единой России" сообщили о вопиющей ситуации в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах

2 Апр 2020 2020-04-02T11:07:59+03:00

В «Единой России» считают недостаточными меры по борьбе с распространением коронавируса, которые реализуют власти в Республике Коми, Архангельской области, на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недоработки найдены в Коми, Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Архангельской области и на Камчатке

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В "Единой России" посчитали меры руководства по борьбе с распространением коронавируса недостаточными в Республике Коми, Архангельской области, Камчатке, Краснодарском и Хабаровском краях. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии и депутат Госдумы Евгений Ревенко в своём Facebook.

Он также отметил, что ситуационный центр "Единой России" ежедневно контролирует ситуацию в регионах и проверяет достаточны ли меры, принимаемые властями. В центр поступает вся информация о деятельности волонтёрских штабов в регионах.

В Коми, по словам Ревенко, "сложилась вопиющая ситуация". В одной больнице коронавирусом заразились сразу 54 человека. Кроме того, в регионе подорожали гречка и сахар.

- Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции, - сообщил секретарь Генсовета партии.

Он также заявил, что Архангельской области и Камчатском крае недостаточно мест в больницах на случай обострения ситуации. Также, по полученным из регионов данным, в этих регионах, а также в Коми, Краснодарском и Хабаровском краях недостаточно организована работа по борьбе с распространением коронавируса и оказанию помощи населению.

- Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей, - заявил Ревенко.

Он также рассказал, что ежедневно будет сообщать о ситуации в регионах, а также о мерах партии в субъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU