В мире произошел массовый сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram

2 Апр 2020 2020-04-02T12:30:37+03:00

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Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram со всего мира столкнулись с проблемами в работе социальных сетей. Ресурсы дали сбой сразу с нескольких странах.

Проблем с загрузкой и входом в личные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах начались после полуночи по московскому времени. В основном трудности в работе с Facebook возникли у граждан из США, Мексики, Бразилии, Колумбии, Великобритании, Германии и Нидерландов. 86% пользователей пожаловались на работу ресурса, а еще 13% даже не смогли войт на сайт или в приложение.

С перебоями в WhatsApp столкнулись, в основном, жители Латинской Америки и Европы. 92% не могли подключиться к сервису, 4% столкнулись с проблемой в работе веб-сайта и еще 2% не могли авторизироваться, передает телеканал «360».

Наибольшие сложности с работой приложения Instagram возникли у пользователей из США, Бразилии, Великобритании и Нидерландов. 73% столкнулись с проблемой загрузки и еще 17% - с проблемой входа.

Ранее, 20 марта, в приложениях уже происходил масштабный сбой, но тогда проблемы в работе приложений ощутили только жители США, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU