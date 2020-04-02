В Минэнерго не исключили снижения энергопотребления в апреле
Специалисты российского министерства энергетики полагают, что потребление электроэнергии гражданами страны в апреле будет значительно ниже привычного уровня. Причиной для этого стала длительность нерабочих дней в конце марта и начале апреля и погодные условия.
- Выработка энергии зависит от множества факторов. В настоящее время больше остальных влияют нерабочие дни из-за распространения инфекции, температурные факторы. Пока что рано давать точный прогноз на грядущий месяц и тем более на весь 2020 год, - сообщил ТАСС замминистра энергетики России Евгений Грабчак.
Электропотребление на территории государства в марте 2020 года снизилось на 2,69 процента по сравнению с мартом прошлого года и составила 95,9 миллиардов киловатт-час. В первом квартале года аналитики зафиксировали снижение на 1,85% в сравнении с 2019 годом.
- Субъекты и предприятия Минэнерго активно разрабатывают комплекс мер для реагирования на снижение потребления, - добавил Грабчак.
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ИСТОЧНИК KP.RU