Собчак, Прусикин и «Би-2» призвали россиян сидеть дома
Более 50 популярных YouTube-блогеров и музыкантов попросили россиян не выходить во время карантина из дома. Видео с обращением появилось на канале YouTube Russia.
В съемках ролика приняли участие лидер группы Little Big Илья Прусикин, блогеры Данила Поперечный, Руслан Усачев и Евгений Баженов, певица Елена Темникова, юморист Семён Слепаков, группы «Би-2» и «Мумий тролль» и другие звезды. Они напомнили, что самое важное сейчас – оставаться дома ради своего здоровья и здоровья своих близких.
– Иногда можно устроить домашнюю вечеринку и красиво одеться. Главное – оставайтесь дома, – призвала россиян телеведущая Ксения Собчак.
Напомним, что YouTube-проект #ДомаВместе стартовал 27 марта. Популярные блогеры и музыканты помогают проводить время дома с пользой.
Популярные блогеры и музыканты записали совместное видео и призвали оставаться дома.#ДомаВместе
ИСТОЧНИК KP.RU