Собчак, Прусикин и «Би-2» призвали россиян сидеть дома

2 Апр 2020 2020-04-02T14:36:30+03:00

Звезды напомнили, что на карантине можно заниматься творчеством и даже устраивать вечеринки

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Более 50 популярных YouTube-блогеров и музыкантов попросили россиян не выходить во время карантина из дома. Видео с обращением появилось на канале YouTube Russia.

В съемках ролика приняли участие лидер группы Little Big Илья Прусикин, блогеры Данила Поперечный, Руслан Усачев и Евгений Баженов, певица Елена Темникова, юморист Семён Слепаков, группы «Би-2» и «Мумий тролль» и другие звезды. Они напомнили, что самое важное сейчас – оставаться дома ради своего здоровья и здоровья своих близких.

– Иногда можно устроить домашнюю вечеринку и красиво одеться. Главное – оставайтесь дома, – призвала россиян телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, что YouTube-проект #ДомаВместе стартовал 27 марта. Популярные блогеры и музыканты помогают проводить время дома с пользой.

Популярные блогеры и музыканты записали совместное видео и призвали оставаться дома.#ДомаВместе

ИСТОЧНИК KP.RU