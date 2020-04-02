2020-04-02T15:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина

Средства пойдут на помощь фермерам и бизнесу, которые сильно пострадали от распространения инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евросоюз намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавирусаЕвросоюз намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Для сохранения занятости населения в условиях всеобщей изоляции ЕС выделит 100 миллиардов евро. Таким образом власти хотят помочь сохранить доходы своих граждан и оказать финансовую поддержку предприятиям, сообщается на сайте Еврокомиссии.

- Мы мобилизуем деньги для сохранения рабочих мест и помощи бизнесу. Для спасения жизней и обеспечения средств к существованию, страны-члены ЕС должны объединить усилия, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что помощь будет оказана, в первую очередь, фермерам и рыбакам из государств Евросоюза, которые сильно пострадали от кризиса и карантинного режима, что значительно повлияло на поставки продовольствия и экономику.

Евросоюз намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавируса.

- Это показывает необходимости гибкого бюджета Союза в долгосрочной перспективе. Комиссия ЕС будет работать над тем, чтобы страны смогли рассчитывать на такой сильный бюджет, чтобы продвинуться по пути к восстановлению, - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское Правительство направило 2,6 миллиарда рублей на выплаты зарплат, поддержку и сохранение занятости в авиационных перевозках, туризме, общественном питании, физкультуре и спорте, а также в сфере образования.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зоопсихолог назвал плюсы самоизоляции россиян
Крупнейшие сети магазинов снова начнут наказывать за недопоставку
Писателя-фронтовика Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище
В США 104-летний пациент победил коронавирус
Украина готова помочь Евросоюзу спиртом для борьбы с коронавирусом
Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина
Врач рассказала о последствиях коронавируса у больных онкологией
«Единая Россия» с Правительством предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса
Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусе
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах гражданам и малому бизнесу
Семь человек, болевших коронавирусом, выписали из больницы в Самарской области
Президент Филиппин приказал полицейским стрелять на поражение по нарушителям карантина
Совет Федерации подготовил закон о проведении судебных заседаний по видеосвязи
В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор
Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время
В Италии российских врачей и военных накормили борщом