Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина

2 Апр 2020 2020-04-02T15:25:46+03:00

Средства пойдут на помощь фермерам и бизнесу, которые сильно пострадали от распространения инфекции

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Для сохранения занятости населения в условиях всеобщей изоляции ЕС выделит 100 миллиардов евро. Таким образом власти хотят помочь сохранить доходы своих граждан и оказать финансовую поддержку предприятиям, сообщается на сайте Еврокомиссии.

- Мы мобилизуем деньги для сохранения рабочих мест и помощи бизнесу. Для спасения жизней и обеспечения средств к существованию, страны-члены ЕС должны объединить усилия, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что помощь будет оказана, в первую очередь, фермерам и рыбакам из государств Евросоюза, которые сильно пострадали от кризиса и карантинного режима, что значительно повлияло на поставки продовольствия и экономику.

Евросоюз намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавируса.

- Это показывает необходимости гибкого бюджета Союза в долгосрочной перспективе. Комиссия ЕС будет работать над тем, чтобы страны смогли рассчитывать на такой сильный бюджет, чтобы продвинуться по пути к восстановлению, - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское Правительство направило 2,6 миллиарда рублей на выплаты зарплат, поддержку и сохранение занятости в авиационных перевозках, туризме, общественном питании, физкультуре и спорте, а также в сфере образования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU