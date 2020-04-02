Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина
Для сохранения занятости населения в условиях всеобщей изоляции ЕС выделит 100 миллиардов евро. Таким образом власти хотят помочь сохранить доходы своих граждан и оказать финансовую поддержку предприятиям, сообщается на сайте Еврокомиссии.
- Мы мобилизуем деньги для сохранения рабочих мест и помощи бизнесу. Для спасения жизней и обеспечения средств к существованию, страны-члены ЕС должны объединить усилия, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что помощь будет оказана, в первую очередь, фермерам и рыбакам из государств Евросоюза, которые сильно пострадали от кризиса и карантинного режима, что значительно повлияло на поставки продовольствия и экономику.
Евросоюз намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавируса.
- Это показывает необходимости гибкого бюджета Союза в долгосрочной перспективе. Комиссия ЕС будет работать над тем, чтобы страны смогли рассчитывать на такой сильный бюджет, чтобы продвинуться по пути к восстановлению, - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское Правительство направило 2,6 миллиарда рублей на выплаты зарплат, поддержку и сохранение занятости в авиационных перевозках, туризме, общественном питании, физкультуре и спорте, а также в сфере образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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