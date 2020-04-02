Крупнейшие сети магазинов снова начнут наказывать за недопоставку

2 Апр 2020 2020-04-02T16:28:56+03:00

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С 6 апреля X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», отменяет мораторий на штрафы за недопоставку и ненадлежащее качество продукции.

Издание «Ведомости» сообщает, что в обращении компании к контрагентам, отмечается исключение для поставщиков социально значимой продукции, такой как тушеная говядина, чай, картофель, макароны, молоко, масло подсолнечное, хлеб и зерновые хлопья). Об отмене моратория для них будет сообщено дополнительно.

О введении моратория на штрафы за недопоставку Ассоциация компаний розничной торговли, которая объединяет такие крупные сети, как X5, «Магнит», Auchan, Metrо, сообщила 19 марта. Мораторий должен был действовать до «нормализации ситуации на потребительском рынке» страны.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кредиты по ноль процентов бизнесменам начнут выдавать на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU