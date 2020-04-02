Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Президент России Владимир Путин наделил регионы страны полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры и до конца недели главы регионов должны определить набор конкретных мер в рамках борьбы с коронавирусом.
«Субъектам и главам субъектов по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия (…) они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», - сообщил российский лидер в своем обращении.
Однако глава государства подчеркнул, что регионы обязаны будут согласовывать с правительством те решения, которые связаны с необходимостью дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для научных и образовательных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU