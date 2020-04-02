2020-04-02T17:48:52+03:00
Общество

Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности

До конца недели главы регионов должны определить набор конкретных мер по коронавирусу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин наделил регионы страны полномочиями самостоятельно определять уровень опасностиПутин наделил регионы страны полномочиями самостоятельно определять уровень опасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин наделил регионы страны полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры и до конца недели главы регионов должны определить набор конкретных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

«Субъектам и главам субъектов по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия (…) они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», - сообщил российский лидер в своем обращении.

Однако глава государства подчеркнул, что регионы обязаны будут согласовывать с правительством те решения, которые связаны с необходимостью дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для научных и образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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