Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности

2 Апр 2020 2020-04-02T17:48:52+03:00

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Президент России Владимир Путин наделил регионы страны полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры и до конца недели главы регионов должны определить набор конкретных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

«Субъектам и главам субъектов по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия (…) они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», - сообщил российский лидер в своем обращении.

Однако глава государства подчеркнул, что регионы обязаны будут согласовывать с правительством те решения, которые связаны с необходимостью дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для научных и образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU