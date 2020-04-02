2 Апр 2020 2020-04-02T22:20:59+03:00

В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В понедельник, 13 апреля, в Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом COVID-19. Под него перепрофилируют лечебный корпус больницы имени Спасокукоцкого на севере столицы.

Здание больницы разделят на так называемые «чистые» и «грязные» зоны, между которыми установят специальные шлюзы для того, что инфекция не распространялась по всему помещениям. Кроме того, будет оборудованы изолированные боксы и раздельные входы для приема, выписки больных, а также для персонала.

«Здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. Работа очень сложная, тяжелая, непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки помещения, логистики, передвижения пациентов», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как писал сайт kp.ru, большинство заразившихся новой инфекцией находятся в столице. За минувшие сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и на данный момент в городе зарегистрировано 2 475 случаев COVID-19, выздоровели 140 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU