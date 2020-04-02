2020-04-02T22:20:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом

Стационар откроют в больнице имени Спасокукоцкого на севере столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусомВ Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 апреля, в Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом COVID-19. Под него перепрофилируют лечебный корпус больницы имени Спасокукоцкого на севере столицы.

Здание больницы разделят на так называемые «чистые» и «грязные» зоны, между которыми установят специальные шлюзы для того, что инфекция не распространялась по всему помещениям. Кроме того, будет оборудованы изолированные боксы и раздельные входы для приема, выписки больных, а также для персонала.

«Здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. Работа очень сложная, тяжелая, непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки помещения, логистики, передвижения пациентов», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как писал сайт kp.ru, большинство заразившихся новой инфекцией находятся в столице. За минувшие сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и на данный момент в городе зарегистрировано 2 475 случаев COVID-19, выздоровели 140 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24