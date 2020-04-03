2020-04-03T01:05:59+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года составило 235 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Перед выпиской пациенты вновь сдают тест на коронавирусПеред выпиской пациенты вновь сдают тест на коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 235 человек. За прошедшие сутки 2 апреля из больниц выписаны 45 человек. Такие данные публикует оперштаб на портале Стопкоронавирус.рф.

Ранее врачи заявляли, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями - у них болезнь может вызвать осложнения. Молодые люди и дети чаще всего переносят инфекцию легко, иногда и вовсе без симптомов, при этом они являются переносчиками заболевания. Именно поэтому в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Такие меры должны приостановить массовое распространение заболевания и снизить нагрузку на медиков.

Президент Владимир Путин 2 апреля обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Глава государства объявил нерабочие дни до конца апреля и поблагодарил тех, кто соблюдает режим изоляции. Но пик заболеваемости не пройден, поэтому сократить время нахождения на улице и в общественных местах.

Напомним, для тех, кто намеренно нарушает карантин, в России ввели штрафы - для граждан наказание составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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