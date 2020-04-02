2020-04-02T23:33:11+03:00
Общество

В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом

По поручению губернатора помощь окажут одиноким пожилым людям, малоимущим многодетным семьям
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Туле действует режим изоляции из-за коронавирусаВ Туле действует режим изоляции из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В Туле организуют доставку продуктов и самых необходимых товаров жителям. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

Напомним, в Туле, как и в других регионах России введен режим изоляции и-за коронавируса, людей просят не покидать дома без крайней необходимости. Выходить можно за продуктами, в больницу или аптеку. Но не у всех жителей есть возможность воспользоваться этим правом. Помочь тем, кто не в состоянии закупать продукты и предметы, относящиеся к группе товаров первой необходимости, окажут соцработники и волонтеры. Помощь будет адресной и на безвозмездной основе.

- Мы должны позаботиться о том, чтобы наши пожилые граждане; люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации; малоимущие многодетные семьи были обеспечены всем необходимым, не выходя из дома,- сказал Алексей Дюмин.

Рассчитывать на доставку продуктов смогут одинокие пенсионеры старше 85 лет, родители-одиночки, воспитывающие ребенка-инвалида, совершеннолетние инвалиды-колясочники (проживающие одиноко), малоимущие матери, а также многодетные малоимущие семьи. В общей сложности доставку организуют для почти 25 тысяч жителей региона. Тех, кто попадает под эти категории, обзвонили и уточнили, в каких именно продуктах и предметах они нуждаются.

На призыв главы региона откликнулись предприниматели, которые пообещали предоставить некоторые позиции из списка товаров первой необходимости бесплатно для последующей раздаче гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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