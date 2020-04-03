2020-04-03T00:16:55+03:00
В мире

В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

Украина отказалась от договоренностей в контактной группе по консультативному совету 26 марта
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Украинцы отказались вести переговоры с представителями Луганской и Донецких областейУкраинцы отказались вести переговоры с представителями Луганской и Донецких областейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В МИД России предположили, что отказ Украины от договоренностей по Донбассу мог быть продиктован извне.

Напомним, в начале марта стороны, участвующие в переговорах, обязались создать "консультативный совет". В него должны были войти по 10 представителей от Украины, столько же от Донецкой и Луганских областей, а также по одному от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Заработать Совет должен был после очередных минских переговоров, назначенных на 26 марта.

Но в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что вести переговоры с представителями Донбасса они не станут, а решение о создании "консультативного совета" примут только после консультаций Германией, Францией и ОБСЕ.

- Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику,- сообщили в МИД России.

В российском ведомстве обратили внимание, что представители Украины в международных организациях, таких как ООН и Совет Европы, запустили "пропагандистскую утку", и заявляют, что Россия якобы пытается воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы добиться отмены санкций.

- Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс,- приводит заявление МИД ТАСС.

В России призвали украинцев перейти от "политических игр" к урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек
В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест
«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер
В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом
В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге
Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype
Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России
Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных
США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом