В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
В МИД России предположили, что отказ Украины от договоренностей по Донбассу мог быть продиктован извне.
Напомним, в начале марта стороны, участвующие в переговорах, обязались создать "консультативный совет". В него должны были войти по 10 представителей от Украины, столько же от Донецкой и Луганских областей, а также по одному от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Заработать Совет должен был после очередных минских переговоров, назначенных на 26 марта.
Но в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что вести переговоры с представителями Донбасса они не станут, а решение о создании "консультативного совета" примут только после консультаций Германией, Францией и ОБСЕ.
- Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику,- сообщили в МИД России.
В российском ведомстве обратили внимание, что представители Украины в международных организациях, таких как ООН и Совет Европы, запустили "пропагандистскую утку", и заявляют, что Россия якобы пытается воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы добиться отмены санкций.
- Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс,- приводит заявление МИД ТАСС.
В России призвали украинцев перейти от "политических игр" к урегулированию конфликта в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU