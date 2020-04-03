2020-04-03T05:43:55+03:00
В мире

"Результат может быть плачевным": Адвокат попросил власти США освободить из тюрьмы летчика Ярошенко из-за коронавируса

Россиянина просят отправить из Америки на Родину, в Ростов-на-Дону
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянина схватили американские спецслужбы в 2010 году Фото: ИТАР-ТАССРоссиянина схватили американские спецслужбы в 2010 году Фото: ИТАР-ТАСС
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Адвокат отправил ходатайство в Бюро тюрем США с просьбой освободить летчика Константина Ярошенко. В Америке ситуация с распространением коронавируса сложнее, чем в любой другой стране мира. Заражены свыше 187 тысяч человек по данным ВОЗ. Причем вирус попал и в тюрьмы. Наибольшую опасность заболевание представляет пожилым, а также людям с серьезными заболеваниями. К последней категории относится россиянин, находящийся в американской тюрьме. Защита и родственники уже не раз выступали с призывом к американским властям обратить внимание и принять меры в связи с ухудшившимся состоянием здоровья Ярошенко.

- Мы буквально сегодня направили прошение, адресованное Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Данбери в штате Коннектикут, об освобождении Константина Ярошенко. Речь идет об освобождении его на постоянной основе для выезда [из США] на родину в Ростов-на-Дону, где проживают его супруга и дочь,- сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в намерении организовать доставку наркотиков в США. Осудили именно за "намерение", которое якобы было у россиянина, его схватили американские спецслужбы и тайно вывезли в США в 2010 году. Ярошенко уже половину срока отбыл. Его здоровье резко ухудшилось в последние годы, по заявлению стороны защиты он уже едва может ходить.

- Если коронавирус доберется до него, то результат будет плачевным,- сказал адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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