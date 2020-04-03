2020-04-03T04:05:03+03:00
В мире

В университете Джонса Хопкинса в США насчитали больше зараженных коронавирусом, чем в ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) общее число инфицированных не превышает миллиона
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
США и Италия - страны, где больше всего заболевшихСША и Италия - страны, где больше всего заболевшихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ВОЗ опубликовали данные по числу зараженных коронавирусом в мире, и эта цифра оказалась ниже, чем насчитали в Университете Джона Хопкинса в США. Американские исследователи уверяют, что коронавирус подтвержден у больше, чем миллиона человек, тогда как в ВОЗ приводят другие данные - 900 306 заболевших. Во время пандемии погибли 45693 человек. За 24 часа подтверждено свыше 77 тысяч новых случаев заражения.

Китаю, откуда началось распространение заболевания, удается не допустить второй волны коронавируса. В "лидеры" по числу зараженных вышли США (187302 случая заражения), Италия (110574), Испания (102 136).

Коронавирус подтвержден в 205 странах.

В России заболевание обнаружили уже у 3548 человек, из них больше всего - в Москве. Президент Владимир Путин объявил, что в связи с распространением болезни, до конца апреля в стране нерабочие дни. Пик заболеваемости еще не пройден, чтобы снизить нагрузку на врачей и избежать ситуации, когда, как в Италии, резко подскочило число новых пациентов и в больницах стало не хватать персонала и оборудования, россиян просят оставаться дома. Чем больше людей станут выполнять условия изоляции, тем меньше будет новых случаев заболевания и страна сможет вернуться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, как убираться в квартирах во время пандемии коронавируса
Зять Трампа "взялся" за коронавирус
Борис Джонсон нарушил карантин, чтобы поучаствовать в акции в поддержку врачей Великобритании
В университете Джонса Хопкинса в США насчитали больше зараженных коронавирусом, чем в ВОЗ
Ученые заявили, что коронавирус может передаваться не только при чихании или кашле, но и при разговоре или дыхании
Трамп назвал красивым жестом России поставку меицинского оборудования в США
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию из-за пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 140 человек
Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время заключить новую сделку
Администрация Трампа пообещала выплаты по антивирусному пакету мер через две недели и похвалилась, что действует быстрее, чем Обама
Из Великобритании эвакуированы спецсрейсом 150 россиян и членов их семей
Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года составило 235 человек
Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию
Коронавирус в Москве: Водителей будут останавливать для выяснения целей поездки