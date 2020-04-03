В университете Джонса Хопкинса в США насчитали больше зараженных коронавирусом, чем в ВОЗ

3 Апр 2020 2020-04-03T04:05:03+03:00

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В ВОЗ опубликовали данные по числу зараженных коронавирусом в мире, и эта цифра оказалась ниже, чем насчитали в Университете Джона Хопкинса в США. Американские исследователи уверяют, что коронавирус подтвержден у больше, чем миллиона человек, тогда как в ВОЗ приводят другие данные - 900 306 заболевших. Во время пандемии погибли 45693 человек. За 24 часа подтверждено свыше 77 тысяч новых случаев заражения.

Китаю, откуда началось распространение заболевания, удается не допустить второй волны коронавируса. В "лидеры" по числу зараженных вышли США (187302 случая заражения), Италия (110574), Испания (102 136).

Коронавирус подтвержден в 205 странах.

В России заболевание обнаружили уже у 3548 человек, из них больше всего - в Москве. Президент Владимир Путин объявил, что в связи с распространением болезни, до конца апреля в стране нерабочие дни. Пик заболеваемости еще не пройден, чтобы снизить нагрузку на врачей и избежать ситуации, когда, как в Италии, резко подскочило число новых пациентов и в больницах стало не хватать персонала и оборудования, россиян просят оставаться дома. Чем больше людей станут выполнять условия изоляции, тем меньше будет новых случаев заболевания и страна сможет вернуться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU