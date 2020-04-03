2020-04-03T09:01:26+03:00
Наука

Ростех разработал маски, способные защитить от вирусов и микроорганизмов любого типа

В защитном средстве используется фильтр, работающий по технологии фотокатализа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ростех разработал инновационные противомикробные маски-респираторы, защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмовРостех разработал инновационные противомикробные маски-респираторы, защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ростех разработал инновационные противомикробные маски-респираторы. Они способны защитить от вирусов и любых типов микроорганизмов, сообщили ТАСС представители корпорации.

Первую опытную партию таких масок выпустил "Раменский приборостроительный завод". В них установлена технология очистки воздуха TIOKRAFT. В Ростехе уточнили, что на данный момент приоритет работы завода - изготовление систем для обеззараживания воздуха. После удовлетворения первичного спроса, завод будет частично переключен на производство индивидуальных средств защиты.

Представители госкорпорации также уточнили, что маска будет эффективна от любого типа микроорганизмов. Среди них туберкулёзная палочка, споры плесени и грибов, летучие органические соединения, бактерии и резкие природные запахи. Также маска позволит защитить организм человека от вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путём.

Фильтр TIOKRAFT, установленный в масках, работает по технологии фотокатализа: он удерживает вредные примеси и расщепляет их на воду и углекислый газ с помощью ультрафиолета.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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