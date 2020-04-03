В Москве 168 человек вылечились от коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T10:36:59+03:00

Наибольшее число заболевших наблюдается в центральном регионе: помимо лидирующей Москвы, в Подмосковье 177 заболевших, в Санкт-Петербурге - 147 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Ещё 28 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса выздоровели и выписались из московских больниц, сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. Таким образом число выздоровевших в Москве достигло 168 человек.

- Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших", - сообщила вице-мэр.

Ракова также отметила, что у всех выписанных пациентов повторное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат. Они полностью здоровы.

По данным оперштаба на утро 3 апреля в России выявлено 3 548 случаев заболевания, из них 2 475 в Москве. Наибольшее число заболевших наблюдается в центральном регионе: помимо лидирующей Москвы, в Подмосковье 177 заболевших, в Санкт-Петербурге - 147.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ИСТОЧНИК KP.RU