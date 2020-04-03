2020-04-03T10:53:57+03:00
Политика

Путин поручил производить больше масок и дезинфекторов

Президент также поручил создать резерв лекарств и тест-систем
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавирусаПутин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить производство масок и дезинфекторов, а также принять меры по преодолению экономических последствий эпидемии. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства.

Кроме того, российский лидер поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

- Наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объёмах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд, - сказано в документе.

Президент также поручил федеральным научным и медицинским организациям создать новые тест-системы для диагностики коронавируса и вакцины для профилактики вируса.

Кроме того, Путин поручил выделить средства из федерального бюджета 2020 года на оплату дополнительной нагрузки тем медработникам, которые работают с заражёнными коронавирусом и тем врачам, которые контролируют на дому состояние граждан, находящихся в группе риска. Также дополнительные выплаты полагаются сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, которые работают в сфере обследования граждан на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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