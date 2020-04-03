2020-04-03T12:54:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог: «Коронавирус будет наравне с гриппом нашим постоянным гостем. Легко мы от него не избавимся»

Российский врач рассказал, как скоро может закончиться пандемия и вернется ли коронавирус снова
Лилия БУЛАТОВАКсения АНУФРИЕВА
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Принимаемые в России меры по предотвращению распространения инфекции вирусолог считает эффективными: количество зараженных увеличивается только из-за приезжих людей.Принимаемые в России меры по предотвращению распространения инфекции вирусолог считает эффективными: количество зараженных увеличивается только из-за приезжих людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Виктор Зуев, вирусолог и главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, из-за чего вирус продолжает распространяться по стране, возможно ли сделать прогноз по продолжительности пандемии коронавирусной инфекции и может ли заболевания снова вернуться в Россию после нахождения вакцины. Об этом он сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда".

- В настоящее время очень трудно делать прогнозы по данному поводу. Это неблагодарное и неблагородно дело. Заболеваемости коронавирусом растет, в первую очередь, из-за людей, которые приезжают из-за рубежа. Неизвестно, где они ходили и с кем контактировали в иностранных государствах. Все эти завозные случаи только работают на увеличение заболеваемости у нас. Только когда это прекратится, ситуация стабилизируется, можно делать прогнозы, - заметил врач.

Принимаемые в России меры по предотвращению распространения инфекции вирусолог считает эффективными: количество зараженных увеличивается, несмотря на введенный карантин, только из-за приезжих людей.

По мнению Виктора Зуева, даже после разработки вакцины и преодоление тяжелой ситуации, вирус не будет побежден до конца и продолжит существовать.

- Об этом вирусе невозможно забыть. Думаю, он будет у нас наравне с гриппом, нашим постоянным гостем. Коронавирус необыкновенно заразен и прилипчив, хотя и не является высокопатогенным. Так легко мы от него не избавимся, - сообщил доктор медицинских наук.

Вирусолог предположил, что коронавирусная инфекция будет сопровождать нас регулярно каждый сезон, как и обычный грипп.

- Когда будет эффективная вакцина, ситуация станет спокойнее. Мы же все-таки, несмотря ни на что, прививаемся против гриппа. И я делаю прививки каждый сентябрь, регулярно. Лучше вакцины вообще ничего нет против вирусной инфекции, - заключил Зуев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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