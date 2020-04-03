Вирусолог: «Коронавирус будет наравне с гриппом нашим постоянным гостем. Легко мы от него не избавимся»
Виктор Зуев, вирусолог и главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, из-за чего вирус продолжает распространяться по стране, возможно ли сделать прогноз по продолжительности пандемии коронавирусной инфекции и может ли заболевания снова вернуться в Россию после нахождения вакцины. Об этом он сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда".
- В настоящее время очень трудно делать прогнозы по данному поводу. Это неблагодарное и неблагородно дело. Заболеваемости коронавирусом растет, в первую очередь, из-за людей, которые приезжают из-за рубежа. Неизвестно, где они ходили и с кем контактировали в иностранных государствах. Все эти завозные случаи только работают на увеличение заболеваемости у нас. Только когда это прекратится, ситуация стабилизируется, можно делать прогнозы, - заметил врач.
Принимаемые в России меры по предотвращению распространения инфекции вирусолог считает эффективными: количество зараженных увеличивается, несмотря на введенный карантин, только из-за приезжих людей.
По мнению Виктора Зуева, даже после разработки вакцины и преодоление тяжелой ситуации, вирус не будет побежден до конца и продолжит существовать.
- Об этом вирусе невозможно забыть. Думаю, он будет у нас наравне с гриппом, нашим постоянным гостем. Коронавирус необыкновенно заразен и прилипчив, хотя и не является высокопатогенным. Так легко мы от него не избавимся, - сообщил доктор медицинских наук.
Вирусолог предположил, что коронавирусная инфекция будет сопровождать нас регулярно каждый сезон, как и обычный грипп.
- Когда будет эффективная вакцина, ситуация станет спокойнее. Мы же все-таки, несмотря ни на что, прививаемся против гриппа. И я делаю прививки каждый сентябрь, регулярно. Лучше вакцины вообще ничего нет против вирусной инфекции, - заключил Зуев.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»