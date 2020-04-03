2020-04-03T15:14:21+03:00
Общество

Кабмин советует не останавливать строительство, на котором работают мигранты

Число не получивших жилье дольщиков может вырасти из-за остановки строек
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Количество дольщиков, которые не получат квартиры вовремя, из-за остановки строительства жилых объектов может значительно увеличитьсяКоличество дольщиков, которые не получат квартиры вовремя, из-за остановки строительства жилых объектов может значительно увеличитьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российское правительство не рекомендует приостанавливать строительство объектов, где трудятся рабочие-мигранты. Об это в пятницу, 3 апреля, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Политик отметил, что количество дольщиков, которые не получат квартиры вовремя, из-за остановки строительства жилых объектов может значительно увеличиться.

Ранее сайт kp.ru писал, что на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь регионам страны даны полномочия для принятия решения о введении в регионе режима работы предприятий и учреждений, который, по мнению местных властей, будет более оптимальным и эффективным.

Субъекты должны определить наиболее важные для жизнедеятельности территории предприятия и позволить им работать в период массовой изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Рвется на работу": главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо
В России наблюдается дефицит и резкий рост цен на имбирь и лимоны
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Оперштаб: 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции
Собянин: Планировали ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась и москвичи ведут себя корректно
В условиях карантина автодилеры собрались продавать машины онлайн
Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции с медицинскими масками в регионах
Лечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудником
Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию
Половина школьников и треть родителей считают онлайн-обучение каникулами
Кабмин советует не останавливать строительство, на котором работают мигранты
Банк России разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
Набиуллина: Режим нерабочих дней в России неизбежно ударит по экономике
Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз
В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг
Мишустин: нельзя исключать самого сложного сценария развития событий в России
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса
Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя
Ангела Меркель вышла из карантина
В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Полиция сможет составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД
Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве
Песков: Кремль разберётся со сбором средств с бизнеса и населения на борьбу с коронавирусом
Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+
Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире
Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта