Кабмин советует не останавливать строительство, на котором работают мигранты

3 Апр 2020 2020-04-03T15:14:21+03:00

Количество дольщиков, которые не получат квартиры вовремя, из-за остановки строительства жилых объектов может значительно увеличиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Российское правительство не рекомендует приостанавливать строительство объектов, где трудятся рабочие-мигранты. Об это в пятницу, 3 апреля, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Политик отметил, что количество дольщиков, которые не получат квартиры вовремя, из-за остановки строительства жилых объектов может значительно увеличиться.

Ранее сайт kp.ru писал, что на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь регионам страны даны полномочия для принятия решения о введении в регионе режима работы предприятий и учреждений, который, по мнению местных властей, будет более оптимальным и эффективным.

Субъекты должны определить наиболее важные для жизнедеятельности территории предприятия и позволить им работать в период массовой изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU