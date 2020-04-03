В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Мера, прежде всего, направлена на защиту здоровья населения
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Меры по продлению нерабочих дней до 30 апреля в Правительстве считают абсолютно оправданной и эффективной. Об этом 3 апреля заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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