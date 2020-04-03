2020-04-03T14:54:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Лечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудником

Никаких признаков заражения у пациентов на данный момент нет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Лечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудникомЛечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудникомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных, контактировавших с сотрудником, заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба центра.

- 6 пациентов отделения, контактировавших с сотрудником, у которого подтверждён положительный тест на Covid-19, взяты под особый контроль, все жизненные показатели мониторируются в круглосуточном режиме. Пациенты изолированы в палатах, никаких признаков заражения ни у кого из них на данный момент нет, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у всех шести пациентов будет взят тест на коронавирус. В настоящий момент их лечение приостановлено, в дальнейшем оно будет продолжено.

В отделении предприняты все меры по предотвращению коронавируса. В частности, все помещения продизенфицированы.

Оперштаб также сообщает о том, что во время пандемии коронавируса все онкобольные пациенты продолжат получать лечение в полном объеме, для них введен особый режим изоляции. Все городские медицинские организации, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме. Для того, чтобы пациенты смогли добраться до медучреждения, их социальные карты продолжать функционировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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